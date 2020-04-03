2020-04-03T03:46:07+03:00
Общество

На 15% упали перевозки пассажиров на ДВЖД в марте

В целом с начала года Дальневосточная железная дорога перевезла лишь на 4% меньше людей, чем в 2019-ом
Константин МИХАЙЛОВ
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Количество пассажиров ДВЖД в марте значительно снизилосьКоличество пассажиров ДВЖД в марте значительно снизилосьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как следует из оперативных данных, опубликованных Дальневосточной железной дорогой, в марте 2020 года этот филиал ОАО «РЖД» перевез 718,7 тысячи человек, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На пригородных электричках в прошлом месяце проехало 468,7 тысячи пассажиров. Спад в сравнении с прошлым годом составил 1,3%.

На поездах дальнего следования перевезено 249,9 тысячи человек. Снижение количества пассажиров составило 14,8%.

Пассажирооборот с начала 2020 года упал ниже уровня такого же периода прошлого года на 4% и составил 510,2 млн пассажиро-километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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