2020-04-03T03:56:47+03:00
Общество

Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Приморье из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится?

Наряду с отменой штрафов и пеней за оплату ЖКХ правительство Приморского края примет и другие меры поддержки населения на время полной самоизоляции
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Праморцам не будут начислять пени и штрафы за оплату услуг ЖКХПраморцам не будут начислять пени и штрафы за оплату услуг ЖКХФото: primorsky.ru
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В Приморье режим полной самоизоляции продлен до 30 апреля. Правительство региона объявило об отмене штрафов и пеней за оплату услуг ЖКХ. Рассказываем, на кого распространяется эта мера.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Приморского края, на период эпидемии коронавируса всем жителям региона не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги.

Как сообщили в министерстве ЖКХ, пеня за несвоевременную оплату услуг тепло-, водо-, электроснабжения, вывоз мусора и капитальный ремонт начисляться не будет.

«Такая мера вводится на время, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка», – подчеркнул заместитель министра Арест Давтян.

Он напомнил, что по всем вопросам, связанными с начислениями и оплатой за услуги ЖКХ, можно обратиться по телефонам и электронным адресам, указанными на квитанциях.

Напомним, после обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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