Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Приморье из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится?
В Приморье режим полной самоизоляции продлен до 30 апреля. Правительство региона объявило об отмене штрафов и пеней за оплату услуг ЖКХ. Рассказываем, на кого распространяется эта мера.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Приморского края, на период эпидемии коронавируса всем жителям региона не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги.
Как сообщили в министерстве ЖКХ, пеня за несвоевременную оплату услуг тепло-, водо-, электроснабжения, вывоз мусора и капитальный ремонт начисляться не будет.
«Такая мера вводится на время, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка», – подчеркнул заместитель министра Арест Давтян.
Он напомнил, что по всем вопросам, связанными с начислениями и оплатой за услуги ЖКХ, можно обратиться по телефонам и электронным адресам, указанными на квитанциях.
Напомним, после обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU