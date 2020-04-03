2020-04-03T05:04:09+03:00
Общество

Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получат 6 тысяч рублей дополнительно

Выплату получат малообеспеченные и неработающие пожилые люди. Деньги доставят вместе с пенсией
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
6 тысяч рублей деньги для пенсионера не лишние6 тысяч рублей деньги для пенсионера не лишниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Единовременную выплату в 6 тысяч рублей получат в апреле около 74 тысяч приморских пенсионеров с низкими доходами. Новая выплата будет производиться из средств краевого бюджета. Поддержку получат те, чья обеспечение ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера. За предыдущий год он составлял в крае — 10 583 рубля. Ну и конечно, эти деньги получат только неработающие пенсионеры. Новая единовременная выплата будет доставлена вместе с пенсией. В региональном бюджете предусмотрели на это 450 миллионов рублей.

— Практически все граждане, которым она положена — получатели региональной доплаты к пенсии, поэтому никакой дополнительной информации для оформления новой выплаты от них не потребуется, — прокомментировали тему представители социального ведомства.

Тем, кто не получает региональной доплаты, но по закону может получить новую выплату, потребуется личное обращение с заявлением. Увы, сейчас это сделать крайне затруднительно. Специалисты отмечают, что выплата новая, и оформить ее через интернет ресурсы пока невозможно. В то же время работа учреждений соцзащиты и МФЦ приостановлена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Однако глава регионального министерства труда Светлана Красицкая просит пенсионеров не беспокоиться и обращает внимание на то, что подать заявление на единовременную выплату можно до конца года.

— Не стоит торопиться и переживать. Как только окончатся карантинные мероприятия, работа всех служб возобновится«, — обещает министр.

Для получения консультации по соцвыплатам и компенсациям можно обращаться на бесплатную «горячую линию» центра соцподдержки Приморья: 8-800-30-22-145.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк запустил образовательный онлайн-курс для людей старшего возраста
Кража и грабеж: преступник-рецидивист из Владивостока получит по заслугам
Зима не желает уходить: в Приморье вновь ожидается снег
Во Владивостоке начали дезинфицировать улицы
В Приморье продолжается социальная акция «Справедливый урожай»
У рухнувшего в Шкотовском районе моста появится объезд
Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Приморье: кто и где может получить?
Самоизоляция добралась до мест отдыха на острове Русский
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
Хоккейный клуб «Адмирал» обратился к своим болельщикам
Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получат 6 тысяч рублей дополнительно
Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Приморье из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится?
На 15% упали перевозки пассажиров на ДВЖД в марте
Полиция Приморья вычислила распространительницу фейков
На Нейбута во Владивостоке столкнулись Toyota Corolla и пассажирский автобус
Во Владивостоке пропал парень в футболке с гербом России
Прогноз погоды во Владивостоке на 3 апреля 2020 года: днем до +8 градусов, дождь
Из-под карантина в санатории под Владивостоком сбежали четверо – источник
Третьеклассник из Приморья, рискуя жизнью, спас из огня младших братьев и отца
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
Режим работы общественного транспорта во Владивостоке во время полной самоизоляции: как будет работать
В Приморье начинают вешать штрихкоды на больных людей
Можно ли ездить на работу во Владивостоке в период полной самоизоляции?
Инвестиции АО «Восточный Порт» на светодиодное освещение составили около 20 млн рублей
Мода и дизайн Владивостока против коронавируса! Преподаватели ВГУЭС шьют медицинские маски
Lexus LX 570 уйдет с молотка во Владивостоке
Специальная разметка для магазинов в Приморье: что предпринимает бизнес в период самоизоляции