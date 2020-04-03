Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получат 6 тысяч рублей дополнительно

3 Апр 2020 2020-04-03T05:04:09+03:00

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Единовременную выплату в 6 тысяч рублей получат в апреле около 74 тысяч приморских пенсионеров с низкими доходами. Новая выплата будет производиться из средств краевого бюджета. Поддержку получат те, чья обеспечение ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера. За предыдущий год он составлял в крае — 10 583 рубля. Ну и конечно, эти деньги получат только неработающие пенсионеры. Новая единовременная выплата будет доставлена вместе с пенсией. В региональном бюджете предусмотрели на это 450 миллионов рублей.

— Практически все граждане, которым она положена — получатели региональной доплаты к пенсии, поэтому никакой дополнительной информации для оформления новой выплаты от них не потребуется, — прокомментировали тему представители социального ведомства.

Тем, кто не получает региональной доплаты, но по закону может получить новую выплату, потребуется личное обращение с заявлением. Увы, сейчас это сделать крайне затруднительно. Специалисты отмечают, что выплата новая, и оформить ее через интернет ресурсы пока невозможно. В то же время работа учреждений соцзащиты и МФЦ приостановлена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Однако глава регионального министерства труда Светлана Красицкая просит пенсионеров не беспокоиться и обращает внимание на то, что подать заявление на единовременную выплату можно до конца года.

— Не стоит торопиться и переживать. Как только окончатся карантинные мероприятия, работа всех служб возобновится«, — обещает министр.

Для получения консультации по соцвыплатам и компенсациям можно обращаться на бесплатную «горячую линию» центра соцподдержки Приморья: 8-800-30-22-145.

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ИСТОЧНИК KP.RU