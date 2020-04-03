Хоккейный клуб «Адмирал» обратился к своим болельщикам

3 Апр 2020 2020-04-03T05:39:56+03:00

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Хоккейный клуб «Адмирал», который из-за ситуации с коронавирусом остался без краевого финансирования и пропустит следующий сезон КХЛ, опубликовал на своей странице в Facebook официальное обращение к болельщикам. Мы приводим весь текст без сокращений.

Официальное обращение к болельщикам.

Уважаемые любители спорта, болельщики ХК «Адмирал» и просто неравнодушные к судьбе нашего клуба люди! Всем вам известно о том, как пандемия коронавируса повлияла на весь мир, на нашу страну, на российский и региональный спорт. И многие из вас испытывают горечь от сложившейся ситуации. Уверяем, все мы — хоккеисты и сотрудники «Адмирала» — разделяем ваши чувства. Хоккей — наша жизнь. Но именно в такой ситуации нам следует сплотиться.

В последнее время в сети появилось много креативного народного творчества в «поддержку» клуба, которое еще больше дестабилизирует обстановку вокруг нашей команды. Считаем нужным напомнить, что все средства, которые были предусмотрены на финансирование профессионального спорта, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Человеческие жизни и здоровье — высший приоритет. Если отказ от выступления в КХЛ спасет хотя бы одного человека, мы уверены, что данная мера была предпринята не зря.

Подчеркиваем, о закрытии клуба не может быть и речи. Пропустив один сезон мы вернемся в КХЛ, это наш долг перед болельщиками! Сейчас всем нам важно выстоять перед угрозой эпидемии, сохранив при этом самое главное — детский и молодежный спорт. У нас остается и будет работать ДЮСШ «Адмирал», в которой тренируется больше 300 приморских ребят 10 возрастов. Выпускники ДЮСШ «Адмирал» — команда Юниорской лиги U-18 и молодежная команда «Тайфун» — продолжат выступать в своих чемпионатах. Мы сделаем все, чтобы за это время приморская молодежь окрепла и подготовилась выступать на более высоком уровне.

Нас поддержал серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный мастер спорта, Иван Штыль: «В сложившейся ситуации можно только с пониманием отнестись к происходящему. Пострадали все сферы, и спорт не стал исключением. Как клубные виды так и другие. Эта мера очень серьезная, и в какой-то мере судьбоносная. Она отразится как на спортсменах, так и на спорте в целом. Хочется, конечно, чтобы этот кризис не затянулся надолго».

Так же слова поддержки высказал наш многолетний и преданный болельщик, президент федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков: «Сейчас в первую очередь нужно обеспокоиться оснащением больниц, закупкой медоборудования и т.д. На вес золота каждая копейка, все мощности правительства края. Я болею за „Адмирал“ с первого года существования команды, постоянно хожу на арену. Но согласен с тем, что сейчас нужно затянуть пояса. Профессиональный спорт в Приморье никто не убивал. Сохраняются детские спортивные школы, молодежная команда. Уверен, что постепенно ведущие клубы Приморья восстановят свои позиции».

Таким образом, призываем не поддаваться панике и запастись терпением. Берегите себя и любите хоккей! С нетерпением ждем нашей новой встречи на «Фетисов Арене»! Надеемся на ваше понимание и моральную поддержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU