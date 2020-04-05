2020-04-05T11:51:23+03:00
Общество

Волонтеры во Владивостоке в период коронавируса: когда работают и что делают

Волонтерами во Владивостоке в период коронавируса решили стать сотрудники сразу нескольких общественных организаций, они помогают людям в ситуации всеобщей самоизоляции
Константин МИХАЙЛОВ
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Волонтеры на акции #МыВместе». Фото: с сайта правительства Приморского краяВолонтеры на акции #МыВместе». Фото: с сайта правительства Приморского края
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Рассказываем как действуют волонтеры во Владивостоке в период коронавируса. Первый в Приморье волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с эпидемией коронавируса открылся 23 марта при региональном отделении "Единой России" во Владивостоке. Это совместный проект “ЕР”, волонтеров-медиков, "Волонтеров Победы" и общественного движения "Матери России". Волонтеры занимаются оказанием социальной поддержки людям из группы риска, в частности оставшимся в одиночестве пенсионерам и инвалидам. В центре работают несколько десятков человек. Работает единый колл-центр, который в ежедневном режиме с 8 до 20 часов принимает звонки по телефонам: 8 (423) 222-09-09, 222-05-01. Волонтеры не только отвечают на входящие звонки, но и сами звонят жителям края старше 65 лет, узнают об их самочувствии, интересуются не требуется ли помощь в доставке продуктов питания или медикаментов. Правительство Приморья обеспечивает добровольцев средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

Также в регионе действует акция #МыВместе. Об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям объявили Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением “Волонтеры-медики” и Ассоциацией волонтерских центров. Каждый может присоединиться к добровольческому сообществу. На официальном сайте проекта в разделе «Предложить помощь» все желающие, волонтеры и целые организации, могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться. Стать частью волонтерского движения и начать оказывать помощь пожилым приморцам можно, пройдя регистрацию на сайте добровольцыроссии.рф и подав заявку на сайте мывместе2020.рф.

Кроме того в краевом центре дан старт благотворительной акции в рамках общественного движения «Мы – Приморье». Оно объединило неравнодушных предпринимателей и общественных деятелей для помощи многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во время вынужденной изоляции. Волонтеры собирают бесплатные продуктовые наборы и доставляют их на дом нуждающимся. Особое внимание волонтеры во Владивостоке в период коронавируса уделяют соблюдению мер безопасности. Заявки на доставку принимаются по телефонам: 89147244905, 89644367843.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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