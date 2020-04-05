Приморцы увидят VR-концерт Вячеслава Бутусова
МТС продолжает организацию онлайн концертов и сообщает о запуске прямой трансляции выступления Вячеслава Бутусова – легенды русского рока, лидера и вокалиста рок-групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питер» и «Орден Славы».
Музыкант выступит 6 апреля в 02-00 по владивостокскому времени. Трансляция будет вестись из студии в Санкт-Петербурге и будет доступна в прямом эфире на платформе МТС vr.mts.ru/ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях.
Вячеслав Бутусов исполнит для зрителей лучшие песни Nautilus Pompilius.
Ранее МТС уже организовала прямые трансляции концертов групп Чайф из Екатеринбурга и The Hatters из студии в Санкт-Петербурге. Трансляции посмотрели в прямом эфире почти 10 миллионов человек. Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на vr.mts.ru в формате дополненной реальности — с возможностью поворота картинки на 360 . Более половины тех, кто смотрели концерты на платформе, смотрели их в VR.