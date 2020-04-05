Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморья

5 Апр 2020 2020-04-05T14:38:12+03:00

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Бригады филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах и восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморья. Сейчас специалисты филиала отрабатывают точечные заявки потребителей по сети 0,4 кВ.

Напомним, в субботу 4 апреля в Приморье начались осадки в виде дождя с переходом в снег, порывы ветра достигали 30 м/с, в центральных районах края метель, по побережью солёный снег. Неблагоприятные погодные условия привели к налипанию мокрого снега на провода и многочисленным нарушениям электроснабжения.

Наибольшее количество повреждений ЛЭП пришлось на центральные и южные районы края. В центральных районах края метель и сильный ветер сохранялись в течение дня. Кроме этого, из-за снегопада и метели ночью и утром 5 апреля было затруднено передвижение бригад энергетиков в Михайловском, Хорольском и Ханкайском районах.

Для скорейшего включения потребителей специалисты филиала активно использовали резервные схемы. Ликвидация последствий циклона проходила в круглосуточном режиме. В пик непогоды на электросетевых объектах филиала работали 29 бригад в составе 86 человек и 32 единицы техники. В настоящее время в филиале продолжает действовать режим повышенной готовности.