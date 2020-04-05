Вводится ли пропускной режим в Приморье с понедельника

5 Апр 2020 2020-04-05T17:28:59+03:00

В правительстве рассказали, что горожан пока не будут штрафовать на улицах

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В правительстве Приморского края подтвердили, что в понедельник, 6 апреля, пропускной режим действовать пока не будет. Это значит, что штрафовать граждан на улице за отсутствие пропуска пока не будут.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 3 апреля, объявил о продлении в регионе режима полной самоизоляции до 30 апреля и его ужесточении. Заявлялось, что в ближайшее время будет введена система цифровых пропусков для работников непрерывных производств. Список таких производств определили заранее.

В пятницу также заявлялось, что только при наличии такого пропуска можно беспрепятственно перемещаться по краю. Списки с людьми, у которых есть пропуск, будут подавать предприятия, имена и фамилии занесут в базу данных для работников ППС и Росгвардии. Если на улице обнаружат человека вне этих списков, правоохранителям придется выяснить, что он делал на улице, куда шел и откуда. А нарушителей режима самоизоляции и вовсе будут искать при помощи дронов и тепловизоров.

Однако ввести этот режим с понедельника пока не получилось. Как сообщили «КП-Владивосток» в правительстве региона, сегодня будут опубликованы подробные разъяснения о том, как пропускной режим будет действовать в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU