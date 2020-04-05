2020-04-05T17:28:59+03:00
Общество

Вводится ли пропускной режим в Приморье с понедельника

В правительстве рассказали, что горожан пока не будут штрафовать на улицах
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Полицейские на прошлой неделе уже начали патрулировать улицы. Фото: МВД по ПКПолицейские на прошлой неделе уже начали патрулировать улицы. Фото: МВД по ПК
Изменить размер текста:

В правительстве Приморского края подтвердили, что в понедельник, 6 апреля, пропускной режим действовать пока не будет. Это значит, что штрафовать граждан на улице за отсутствие пропуска пока не будут.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко в пятницу, 3 апреля, объявил о продлении в регионе режима полной самоизоляции до 30 апреля и его ужесточении. Заявлялось, что в ближайшее время будет введена система цифровых пропусков для работников непрерывных производств. Список таких производств определили заранее.

В пятницу также заявлялось, что только при наличии такого пропуска можно беспрепятственно перемещаться по краю. Списки с людьми, у которых есть пропуск, будут подавать предприятия, имена и фамилии занесут в базу данных для работников ППС и Росгвардии. Если на улице обнаружат человека вне этих списков, правоохранителям придется выяснить, что он делал на улице, куда шел и откуда. А нарушителей режима самоизоляции и вовсе будут искать при помощи дронов и тепловизоров.

Однако ввести этот режим с понедельника пока не получилось. Как сообщили «КП-Владивосток» в правительстве региона, сегодня будут опубликованы подробные разъяснения о том, как пропускной режим будет действовать в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вводится ли пропускной режим в Приморье с понедельника
Приморцев выпустили из обсерваторов
Администрация Большого Камня принесла извинения жителям
Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморья
Волонтеры во Владивостоке в период коронавируса: когда работают и что делают
Энергетики ДРСК восстанавливают в Приморье электроснабжение, нарушенное прошедшим над краем циклоном
Приморцы увидят VR-концерт Вячеслава Бутусова
На Ханке спасли трех людей, заплутавших в метели
Причина смерти — удар ножом в бедро. Еще одна пьянка закончилась в Приморье трагически
Приморская общественная организация «Ковчег» предложила помощь инвалидам
График работы отделений Сбербанка с 6 по 30 апреля
Видеофейк из Уссурийска потянул на «уголовку»
В «Приморских электрических сетях» введен режим повышенной готовности
Приморье ликвидирует последствия циклона
Индекс самоизоляции Владивостока оказался значительно хуже, чем в среднем по стране
Над Приморьем циклон: погода на 5 апреля
Расписание самолетов Владивосток - Москва в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам