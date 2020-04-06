Весеннее тепло и без осадков – о погоде во Владивостоке на 6 апреля 2020 года

6 Апр 2020 2020-04-06T00:40:37+03:00

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Погоду в Приморье диктует тыловая часть циклона. Отсюда в крае переменная облачность. По данным синоптиков портала Примпогода, в регионе местами пройдут небольшие осадки. Дневные температуры в пределах +3 +14 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного.

Начнем с Владивостока. В дальневосточной столице сегодня переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +9 +11 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Переменную облачность прогнозируют и в Уссурийске. Здесь также без осадков. Дневные температуры варьируются от +12 до +14 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного.

Без осадков в этот понедельник и в Находке. Здесь переменная облачность. Днем +12 +14 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU