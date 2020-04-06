Ушла из дома и не вернулась – в Приморье ищут пропавшую 18-летнюю Анну

6 Апр 2020 2020-04-06T01:01:33+03:00

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18-летняя Анна живет в селе Суражевка Артемовского городского округа. 4 апреля этого года девушка ушла из дома, но обратно так и не вернулась. Она будто провалилась сквозь землю, о ее местоположении никому неизвестно до сих пор. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Те разместили фотографию Анны в сети. Присмотритесь к снимку.

Приметы: волосы коричневый ниже плеч. На руке браслет красного цвета.

Была одета: синяя длинная куртка, черные штаны, обувь белая на платформе.

Возможно, вы видели Анну или знаете, где она могут находиться. Если девушка на фото вам знакома, позвоните по телефонам: +7 924 237-41-53, +7 914 721-22-32.

ИСТОЧНИК KP.RU