2020-04-06T01:01:33+03:00
Общество

Ушла из дома и не вернулась – в Приморье ищут пропавшую 18-летнюю Анну

О местоположении девушки ничего неизвестно уже два дня
Кристина ГРИН
Поделиться:
Девушка пропала 4 апреля. Фото: Примпоиск.Девушка пропала 4 апреля. Фото: Примпоиск.
Изменить размер текста:

18-летняя Анна живет в селе Суражевка Артемовского городского округа. 4 апреля этого года девушка ушла из дома, но обратно так и не вернулась. Она будто провалилась сквозь землю, о ее местоположении никому неизвестно до сих пор. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Те разместили фотографию Анны в сети. Присмотритесь к снимку.

Приметы: волосы коричневый ниже плеч. На руке браслет красного цвета.

Была одета: синяя длинная куртка, черные штаны, обувь белая на платформе.

Возможно, вы видели Анну или знаете, где она могут находиться. Если девушка на фото вам знакома, позвоните по телефонам: +7 924 237-41-53, +7 914 721-22-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Впервые в истории нацпарка установлена точная численность копытных на «Земле леопарда»
Жителя Приморья, прилетевшего из Японии с симптомами коронавируса, принудительно отправили в больницу
Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул
Приморские следователи МВД в прошлом году привлекли к уголовной ответственности почти 4500 человек
В рейсовый автобус в Артеме влетел Nissan AD
Пять ДТП – шесть жертв: что случилось за сутки в Приморье
Наркоманов и душевнобольных лечили в реабилитационном центре без лицензии
Ушла из дома и не вернулась – в Приморье ищут пропавшую 18-летнюю Анну
Весеннее тепло и без осадков – о погоде во Владивостоке на 6 апреля 2020 года
Вводится ли пропускной режим в Приморье с понедельника
Приморцев выпустили из обсерваторов
Администрация Большого Камня принесла извинения жителям
Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов Приморья
Волонтеры во Владивостоке в период коронавируса: когда работают и что делают
Энергетики ДРСК восстанавливают в Приморье электроснабжение, нарушенное прошедшим над краем циклоном
Приморцы увидят VR-концерт Вячеслава Бутусова
На Ханке спасли трех людей, заплутавших в метели
Причина смерти — удар ножом в бедро. Еще одна пьянка закончилась в Приморье трагически
Приморская общественная организация «Ковчег» предложила помощь инвалидам
График работы отделений Сбербанка с 6 по 30 апреля
Видеофейк из Уссурийска потянул на «уголовку»
В «Приморских электрических сетях» введен режим повышенной готовности
Приморье ликвидирует последствия циклона
Индекс самоизоляции Владивостока оказался значительно хуже, чем в среднем по стране
Над Приморьем циклон: погода на 5 апреля
Расписание самолетов Владивосток - Москва в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам