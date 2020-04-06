Наркоманов и душевнобольных лечили в реабилитационном центре без лицензии

6 Апр 2020 2020-04-06T01:41:03+03:00

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Один из пациентов реабилитационного центра во Владивостоке попал в больницу после того, как ему причинили вред здоровью. Прокуратура Советского района инициировала проведение доследственной проверки. Оказалось, что центр имеет право помогать инвалидам, душевнобольным и наркоманам и оказывать прочие социальные услуги без проживания. Только вот по факту пациентов помещали в стационар с круглосуточным проживанием. Более того, медицинская деятельность, включая капельницу с внутривенным введением, осуществлялась также без лицензии.

- Учитывая данные обстоятельства, прокурор района в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан обратился в суд с исковым заявлением о запрете деятельности юридического лица до получения лицензии на осуществление медицинской деятельности, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Советский районный суд решил удовлетворить требования прокурора. Сейчас реабилитационный центр принуждают исполнить решение.

ИСТОЧНИК KP.RU