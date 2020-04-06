2020-04-06T02:03:07+03:00
Общество

Пять ДТП – шесть жертв: что случилось за сутки в Приморье

По оперативной информации, в регионе произошло 35 пожаров
Кристина ГРИН
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В обстоятельствах аварий сейчас разбирается полиция.В обстоятельствах аварий сейчас разбирается полиция.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За прошедшие сутки, по данным правительства Приморского края, зарегистрировано пять ДТП. Всего в авариях пострадали шесть человек. Вместе с тем, по оперативной сводке властей, в регионе за 24 часа произошло 35 пожаров. Стоит отметить, что тушили возгорания почти 200 человек личного состава. Помогали им 49 единиц техники.

- На водных объектах за минувшие сутки в Приморье происшествий не зафиксировано, - отмечают в пресс-службе правительства Приморского края.

По данным синоптиков, в Приморье местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Дневные температуры воздуха +9 +14 градусов, при осадках +3 +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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