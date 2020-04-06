2020-04-06T04:22:17+03:00
Общество

Жителя Приморья, прилетевшего из Японии с симптомами коронавируса, принудительно отправили в больницу

Теперь путешественник должен еще и заплатить штраф - 30 тысяч рублей
Кристина ГРИН
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У мужчины наблюдалась высокая температура.У мужчины наблюдалась высокая температура.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту приземлился самолет «Токио-Владивосток», на борту которого находился пассажир с признаками коронавируса. Только вот добровольно проследовать на 14-дневный карантин 53-летний житель Приморского края отказался. Две недели в обсервации не входили, вероятно, в его планы. Пришлось подключиться сотрудникам транспортной полиции. Они задержали мужчину, который создавал угрозу распространения новой коронавирусной инфекции.

- В отношении нарушителя, транспортными полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

После составления протокола об административном правонарушении мужчину с высокой температурой в принудительном порядке направили в инфекционный госпиталь краевой больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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