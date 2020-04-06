2020-04-06T04:37:40+03:00
Общество

Впервые в истории нацпарка установлена точная численность копытных на «Земле леопарда»

Для этого пришлось ждать, когда совпадут необходимые условия для проведения такой работы: определенный снежный покров, благоприятная погода и подготовленная команда специалистов
Константин МИХАЙЛОВ
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Копытные. Снимок фотоловушки "Земли леопарда"Копытные. Снимок фотоловушки "Земли леопарда"
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Детальное обследование юго-запада Приморья с вертолетов и тщательный анализ данных показал, что в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь» обитает 17 тысяч пятнистых оленей, 2900 кабанов и 1600 косуль. Точная цифра поголовья копытных животных на заповедных землях стала известна впервые. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

В 2019 году на охраняемых территориях «Земли леопарда» фотоловушками было зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр. Именно надежной охраной и ростом поголовья диких копытных во многом обеспечивается стабильно высокая численность редких кошек. Копытные — основа кормовой базы леопардов и тигров.

Первый полномасштабный авиаучет диких копытных с вертолетов был проведен сотрудниками нацпарка в декабре прошлого года. С того времени специалисты проводили анализ данных. Общая длина учетных маршрутов животных превысила тысячу километров. Ученые выяснили, что копытных животных хватает всем — и леопардам, и тиграм, и даже легальным охотникам, которые добывают оленей, косуль и кабанов в охотхозяйствах за пределами «Земли леопарда».

Вчера, 5 апреля, «Земле леопарда» исполнилось 8 лет.

— Мы рады поделиться нашими достижениями и подвести символический итог работы за последний год, приурочив завершение этой работы ко дню образования национального парка, — подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Впервые в истории нацпарка установлена точная численность копытных на «Земле леопарда»
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