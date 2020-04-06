Впервые в истории нацпарка установлена точная численность копытных на «Земле леопарда»
Детальное обследование юго-запада Приморья с вертолетов и тщательный анализ данных показал, что в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь» обитает 17 тысяч пятнистых оленей, 2900 кабанов и 1600 косуль. Точная цифра поголовья копытных животных на заповедных землях стала известна впервые. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.
В 2019 году на охраняемых территориях «Земли леопарда» фотоловушками было зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр. Именно надежной охраной и ростом поголовья диких копытных во многом обеспечивается стабильно высокая численность редких кошек. Копытные — основа кормовой базы леопардов и тигров.
Первый полномасштабный авиаучет диких копытных с вертолетов был проведен сотрудниками нацпарка в декабре прошлого года. С того времени специалисты проводили анализ данных. Общая длина учетных маршрутов животных превысила тысячу километров. Ученые выяснили, что копытных животных хватает всем — и леопардам, и тиграм, и даже легальным охотникам, которые добывают оленей, косуль и кабанов в охотхозяйствах за пределами «Земли леопарда».
Вчера, 5 апреля, «Земле леопарда» исполнилось 8 лет.
— Мы рады поделиться нашими достижениями и подвести символический итог работы за последний год, приурочив завершение этой работы ко дню образования национального парка, — подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».
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ИСТОЧНИК KP.RU