2020-04-06T06:57:27+03:00
Общество

Двое взрослых людей погибли, а ребенок госпитализирован из-за жестокого ДТП в Черниговском районе Приморья

Столкнулись автомобили Toyota Corolla Fielder и Toyota Land Cruiser
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Погибли мужчина и женщина. Ребенок попал в больницу. Фото: сайт УМВД России по Приморскому краюПогибли мужчина и женщина. Ребенок попал в больницу. Фото: сайт УМВД России по Приморскому краю
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В Черниговском районе Приморья 29-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. В районе 586 километра трассы А-370 «Уссури» водитель не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser.

От сильнейшего удара сразу погибли водитель и пассажирка Toyota Corolla — женщина 25-лет. Находившийся на заднем пассажирском сиденье автомобиля 4-летний мальчик, был зафиксирован в детском удерживающем устройстве и остался жив. Ребенка, прибывшие на место происшествия медики, госпитализировали.

Детское удерживающее устройство спасло жизнь ребенку. Фото: сайт УМВД России по Приморскому краю

Детское удерживающее устройство спасло жизнь ребенку. Фото: сайт УМВД России по Приморскому краю

Погибшие взрослые и пострадавший ребенок — жители Владивостока. По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения погибшего мужчины составил 11 лет. В этом году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался. По факту происшествия проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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