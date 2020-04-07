Бизнесмены Приморья выписывают справки своим «холопам»
Введение пропускного режима и справок для выхода из дома в периодполной самоизоляции в Приморье, стало поводом для народного творчества. Креативные «документы» уже облетели социальные сети, изрядно повеселив пользователей.
– Распечатаю, если что, буду охране царской показывать, а если сия грамота не угодна будет, то и кайлом могу по лбу треснуть,– комментируют не менее остроумные местные жители фотов интернете.
В Приморье в ближайшее время должна заработать система электронных пропусков для тех, кто во время «карантинных каникул» трудится. Чтобы не нарваться на штрафы, которые были утверждены 6 апреля, необходимо получить электронное уведомление на сайте Госуслуги и взять официальную справку с работы. Справка оформляется в произвольной форме, но обязательно на бланке организации и с печатью.
Стоит отметить, что региональный портал Госуслуг со вчерашнего вечера, работает в авральном режиме. Местные жители, трудящиеся на благо края, массово пытаются добыть пропуска. Однако еще далеко не все компании внесены в список. Правительство уверяет, что в первые дни пропускной системы допустимы послабления.
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