Солдат спит, служба идет: необычная кража в военном общежитии удивила приморцев

7 Апр 2020 2020-04-07T01:02:26+03:00

Фасад здания удивил пользователей интернета не меньше, чем кража. Фото: mark2_che

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Один из постояльцев военного общежития в Уссурийске рассказал о неприятной ситуации, в которой оказался. На страничке популярного местного сообщества парень поведал, что ночью неизвестные вывезли из помещения на первом этаже крупную технику. Кто причастен к ограблению и, как удалось все сделать без шума, автор поста не представляет.

– Сегодня ночью в военной общаге по Адресу Ленинградская, 11, с первого этажа были украдены стиральные машинки автомат! Выдрали с корнями ,– поделился проблемой житель Уссурийска.

Похитители не смогли вынести всю техникуФото: mark2_che

Происшествие вызвало общественный резонанс, пользователи интернета недоумевают, как получилось, что все дружно проспали кражу крупногабаритной техники. Однако не только ЧП стало причиной обсуждений. Многие приморцы отметили не самые лучшие условия быта местных военнослужащих.

– По первой фотографии показалось, будто что-то сгорело, а там оказывается еще и люди живут.

Неизвестные украли технику ночьюФото: mark2_che

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ИСТОЧНИК KP.RU