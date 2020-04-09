Синоптики обещают в Приморье гололед и до +12 в четверг, 9 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T00:19:16+03:00

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Погоду в Приморье 9 апреля определяет поле пониженного атмосферного давления, поэтому синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в вероятностью 100%, а в отдельных районах - гололедные явления. Сегодня в крае ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, температура воздуха +1...+12°C, сообщает портал «Примпогода».

Во Владивостоке небольшие осадки обещали только утром, температура воздуха +6...+8°C. В Уссурийске облачно, ветер умеренный до сильного, температура +6...+8°C. В Находке преимущественно без осадков и +7...+9°C.

ИСТОЧНИК KP.RU