«Ребята сделали это»: два дипломата добровольно полетели из Владивостока в КНДР на месячную изоляцию
Месяц назад, 9 марта, когда из-за мировой эпидемии коронавируса в Серегой Корее уже действовали строжайшие меры безопасности и были закрыты границы, страну покинул спецрейс с дипломатическими работниками разных стран. Самолет перевез из Пхеньяна во Владивосток 124 иностранца и гражданина КНДР, а в обратном направлении только двоих – российских дипломатов Наталью Носкову и Вадима Тетина.
По прибытии в Северную Корею их основательно продезинфицировали, надели на них специальные защитные костюмы и с соблюдением строжайших мер эпидемиологической безопасности отправили в провинцию Южная Пхёнан. Там, в городе Пхёнсоне в достаточно скромной гостинице «Чансусан» российские дипломаты провели 30 дней на карантине – в абсолютной изоляции, не имея возможности выйти на улицу. Об этой мере они знали заранее.
- Наталья и Вадим приняли эти условия потому, что знали, насколько их приезд был актуален. Дело в том, что они должны были доставить сюда критически важную дипломатическую почту Посольства и, самое главное, - крайне необходимые нашему медпункту лекарства. Ребята сделали это! – говорится на странице Посольства России в КНДР в социальных сетях.
Российские дипломаты в КНДР.
По официальной статистике, в КНДР на сегодняшний день нет ни одного зараженного коронавирсом.
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ИСТОЧНИК KP.RU