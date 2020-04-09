«Ребята сделали это»: два дипломата добровольно полетели из Владивостока в КНДР на месячную изоляцию

9 Апр 2020 2020-04-09T02:30:29+03:00

Ради чего они согласились на это, рассказали в российском Посольстве [видео]

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Месяц назад, 9 марта, когда из-за мировой эпидемии коронавируса в Серегой Корее уже действовали строжайшие меры безопасности и были закрыты границы, страну покинул спецрейс с дипломатическими работниками разных стран. Самолет перевез из Пхеньяна во Владивосток 124 иностранца и гражданина КНДР, а в обратном направлении только двоих – российских дипломатов Наталью Носкову и Вадима Тетина.

По прибытии в Северную Корею их основательно продезинфицировали, надели на них специальные защитные костюмы и с соблюдением строжайших мер эпидемиологической безопасности отправили в провинцию Южная Пхёнан. Там, в городе Пхёнсоне в достаточно скромной гостинице «Чансусан» российские дипломаты провели 30 дней на карантине – в абсолютной изоляции, не имея возможности выйти на улицу. Об этой мере они знали заранее.

- Наталья и Вадим приняли эти условия потому, что знали, насколько их приезд был актуален. Дело в том, что они должны были доставить сюда критически важную дипломатическую почту Посольства и, самое главное, - крайне необходимые нашему медпункту лекарства. Ребята сделали это! – говорится на странице Посольства России в КНДР в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771911" frameborder="0"></iframe> Российские дипломаты в КНДР.

По официальной статистике, в КНДР на сегодняшний день нет ни одного зараженного коронавирсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU