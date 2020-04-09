Водитель Приуса удивил всех в центре Владивостока

9 Апр 2020 2020-04-09T01:00:20+03:00

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В этом году исполняется 10 лет схеме движения во Владивостока, при которой центральные улицы замкнули в односторонне кольцо. Но кто-то, видимо, до сих пор не привык. Как еще объяснить поступок водителя «Тойота Приус», который 8 апреля, двигаясь со стороны Луговой, на перекрестке в районе памятника Борцам за Власть советов не повернул на Океанский проспект, а поехал прямо. Руки, как говорится, помнят.

Правда, это стало большой неожиданностью для других участников движения. Ведь этот участок Светланской улицы давно односторонний, а таксист выехал на встречку. Запись с регистратора одной из ехавших рядом машин опубликовали в инстаграм-паблике "Экипажи ДПС".

Теперь ему, вероятно, грозит лишение прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771912" frameborder="0"></iframe> Таксист едет по встречке.

ИСТОЧНИК KP.RU