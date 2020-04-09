2020-04-09T01:56:16+03:00
Экономика

Бизнес Приморья наказали за коронавирус

Полиция Артема провела рейд по предприятиям, которые должны были закрыться на карантин [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Рейды в Артеме. Фото: УМВД по ПКРейды в Артеме. Фото: УМВД по ПК
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Как и ожидалось, приказ губернатора предотвращению распространения на территории Приморского края короновирусной инфекции (COVID – 19) выполняют не все. Некоторые торговые предприятия, несмотря на запрет, продолжают работать.

В ходе рейда по таким предприятиям в Артеме 39 должностных лица получили уведомления о временном приостановлении деятельности.

- Стоит отметить, что в целом к сложившейся ситуации предприниматели Артема отнеслись ответственно и приостановили деятельность. Но есть и такие, кто нарушает постановление губернатора. С должностными лицами таких организаций и предприятий проводится разъяснительная работа, вручаются уведомления о необходимости приостановления деятельности на период проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Ранее правительство Приморья расширило список тех, кому разрешено работать во время режима полной самоизоляции в апреле. В этом списке теперь около 50 пунктов.

Рейды по незакрывшимся предприятиям в Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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