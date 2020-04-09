Бизнес Приморья наказали за коронавирус
Как и ожидалось, приказ губернатора предотвращению распространения на территории Приморского края короновирусной инфекции (COVID – 19) выполняют не все. Некоторые торговые предприятия, несмотря на запрет, продолжают работать.
В ходе рейда по таким предприятиям в Артеме 39 должностных лица получили уведомления о временном приостановлении деятельности.
- Стоит отметить, что в целом к сложившейся ситуации предприниматели Артема отнеслись ответственно и приостановили деятельность. Но есть и такие, кто нарушает постановление губернатора. С должностными лицами таких организаций и предприятий проводится разъяснительная работа, вручаются уведомления о необходимости приостановления деятельности на период проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Ранее правительство Приморья расширило список тех, кому разрешено работать во время режима полной самоизоляции в апреле. В этом списке теперь около 50 пунктов.
Рейды по незакрывшимся предприятиям в Приморье.
ИСТОЧНИК KP.RU