Военные беспилотники на территории Приморского края будут отслеживать... возникновение пожаров

9 Апр 2020 2020-04-09T02:22:27+03:00

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Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Геннадий Жидко отдал указания задействовать комплексы беспилотной авиации «Орлан-10» для мониторинга пожарной обстановки на территории военного округа. Как сообщает сайт Министерства обороны РФ, мониторинг будет проводиться в наиболее пожароопасных районах Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области, а также Республике Саха (Якутия).

Несомненно, использование беспилотных летательных аппаратов значительно повысит эффективность обнаружения очагов возгорания. Сообщается, что комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» будут проводить мониторинг на высоте до 2 тысяч метров в радиусе 120 километров не мене 10 часов в день.

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СПРАВКА

«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием «Специальный технологический центр».

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ИСТОЧНИК KP.RU