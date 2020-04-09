В Приморье выросли цены на гречу, спички, соль и алкоголь

9 Апр 2020 2020-04-09T02:53:10+03:00

Также подорожали бензин и медикаменты, а вот овощи подешевели

Изменить размер текста: A A

Приморскстат опубликовал обзор цен за март. Согласно отчету, к концу марта свою роль сыграл повышенный спрос на бакалейные товары. Цены на соль и сахар выросли на 3% и 9%, соответственно. В группе макаронно-крупяных изделий продолжали расти цены на макаронные изделия, вермишель, рис и крупу гречневую-ядрицу на 1-4%, снижаться – на крупу овсяную и перловую, пшено – на 1-2%.

На 0,3% возросли цены на колбасные изделия и алкогольные напитки.

Но есть и примеры снижения цен. Вновь открытые границы с КНР наполнили рынок овощами, удовлетворив возникший в феврале ажиотажный спрос и понизив цены на 4%. Заметно подешевели свежие помидоры, капуста белокочанная и огурцы – на 11-29%.

Цены на фрукты и овощи, которые не так сильно зависят от поставок из Китая, напротив увеличились: картофель, яблоки, лимоны, бананы, виноград стали дороже на 1-8%.

Отрадным остается снижение цен на такие продукты питания, как мясные консервы, мясо индейки, масло подсолнечное, куры охлажденные и мороженные, рыбу живую и охлажденную на 1-2%. Не изменилась тенденция снижения цены и на яйца куриные - за месяц на 8%.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров продолжали дорожать медицинские товары и медикаменты на 0.7%, бензин автомобильный - на 0.8%, табачные изделия – на 0.9%. На 18% взлетели в цене спички.

ИСТОЧНИК KP.RU