Социально незащищенных приморцев будут подкармливать «гуманитаркой»
Приморцы из социально незащищенных категорий населения получат гуманитарную помощь. Проработать этот вопрос распорядился губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время селекторного совещания с руководителями органов власти и главами муниципалитетов в среду, 8 апреля. Продуктовые наборы гуманитарной помощи будут выдаваться бесплатно нуждающимся на всех территориях края.
— К понедельнику, 13 апреля, прошу подготовить списки тех организаций, у которых есть сельхозпродукция и которые готовы на безвозмездной основе передать ее нуждающимся. Помощь необходимо оказать, в первую очередь, лицам старше 65 лет, инвалидам, многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума, одиноким мамам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов — в общем, гражданам из социально незащищенных категорий, — поставил задачу губернатор.
По словам Кожемяко, уже проведены переговоры с рыбопромышленными предприятиями края, которые согласились оказать гуманитарную помощь. Будет составлена полная маршрутизация «гуманитарки». Доставлять продукты поручат добровольцам. В крае уже работают более 500 волонтеров, доставляющих продукты и товары первой необходимости пожилым людям и инвалидам.
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ИСТОЧНИК KP.RU