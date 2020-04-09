2020-04-09T03:45:56+03:00
Общество

Социально незащищенных приморцев будут подкармливать «гуманитаркой»

Волонтеры доставят бесплатные продуктовые наборы всем, кто нуждается в помощи
Константин МИХАЙЛОВ
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Что будет ходить в продуктовые наборы пока неизвестноЧто будет ходить в продуктовые наборы пока неизвестноФото: Олег УКЛАДОВ
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Приморцы из социально незащищенных категорий населения получат гуманитарную помощь. Проработать этот вопрос распорядился губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время селекторного совещания с руководителями органов власти и главами муниципалитетов в среду, 8 апреля. Продуктовые наборы гуманитарной помощи будут выдаваться бесплатно нуждающимся на всех территориях края.

— К понедельнику, 13 апреля, прошу подготовить списки тех организаций, у которых есть сельхозпродукция и которые готовы на безвозмездной основе передать ее нуждающимся. Помощь необходимо оказать, в первую очередь, лицам старше 65 лет, инвалидам, многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума, одиноким мамам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов — в общем, гражданам из социально незащищенных категорий, — поставил задачу губернатор.

По словам Кожемяко, уже проведены переговоры с рыбопромышленными предприятиями края, которые согласились оказать гуманитарную помощь. Будет составлена полная маршрутизация «гуманитарки». Доставлять продукты поручат добровольцам. В крае уже работают более 500 волонтеров, доставляющих продукты и товары первой необходимости пожилым людям и инвалидам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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