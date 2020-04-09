2020-04-09T03:56:38+03:00
Общество

Перезимовавший в центре «Тигр» даурский журавль, вернулся к жизни на природе

Птица отправилась на встречу со своими соплеменниками на озеро Ханка
Константин МИХАЙЛОВ
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Журавль покидает клетку. Фото: центр "Тигр"Журавль покидает клетку. Фото: центр "Тигр"
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Специалисты центра спасения диких животных «Центр «Тигр» совместно сотрудниками службы охотнадзора и Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора выпустили в естественную среду обитания даурского журавля, который находился в центре «Тигр» в приморском селе Алексеевка на реабилитации с конца ноября прошлого года.

Птица сразу же после того, как вышла из клетки, встала на крыло и направилась в сторону озера Ханка, где гнездятся ее сородичи. Ученые успокаивают неравнодушных граждан: последний весенний снег нестрашен для журавля, а его собратья уже прилетели из теплых краев. Сообщается, что для работников центра это был первый опыт зимовки и выпуска журавля. И хотя, люди немного переживали, но птица надежды оправдала — она справилась со сложной ситуацией, в которую попала, и успешно прошла курс реабилитации. Заботу о содержании птицы вместе с сотрудниками центра реабилитации взял на себя WWF России.

Напомним, даурский журавль в силу обстоятельств не улетел в теплые края и без помощи людей просто погиб бы от холода и голода.

Выпуск даурского журавля после зимовки в 'Центре 'Тигр'.Видео: сайт "Центра "Тигр"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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