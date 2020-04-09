В Приморском поселке Новошахтинский погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
Сотрудники Госавтоинспекции Михайловского района Приморья организовали в поселке Новошахтинский преследование автомобиля Toyota Vista. Машина странно вела себя на дороге: совершала опасные маневры, выезжала на полосу встречного движения. Водитель никак не реагировал на приказ остановиться, который отдавали ему инспекторы через громкоговорящее устройство. Тогда полицейские решили применить табельное оружие и несколько раз выстрелили по колесам петляющей машины.
Задержанный сорокалетний местный житель оказался пьян. Машину мужчина купил лишь накануне у своего приятеля. Отметив удачную сделку, новый владелец авто захотел добавки, а заодно решил проверить транспортное средство в деле. Когда поддатый шофер увидел патруль ДПС, он испугался и решил не останавливаться. Как выяснилось, у нарушителя ко всему прочему нет водительского удостоверения.
Инспекторы ГИБДД составили протоколы сразу по четырем статьям КоАП РФ и отправили трезветь гражданина в камеру для административно задержанных. Возможно, за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, мужчина получит еще пятнадцати суток ареста, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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ИСТОЧНИК KP.RU