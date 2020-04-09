Выборы «Почетного гражданина Владивостока» должны быть прозрачными, заявляют общественники

9 Апр 2020 2020-04-09T05:38:40+03:00

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Инициативная группа жителей краевого центра "Культурная оборона" отправила в комиссию по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» открытое письмо. В нем горожане призывают сделать процесс обсуждения кандидатов на высокое звание полностью прозрачным. Для этого предлагается разрешить наблюдать за заседанием комиссии представителям организаций, которые выдвигали своих кандидатов.

По закону комиссия должна провести свое первое заседание до 11 апреля — не позднее 10 рабочих дней после истечения срока подачи документов от организаций, выдвигающих кандидатов. Из-за коронавируса и режима самоизоляции существовавшая в прошлые годы публичность работы комиссии, по мнению общественников, оказалась под вопросом.

Приводим текст открытого письма

Членам комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» в 2020 году

Л.Н. Таран, В.И. Федорову, В.В. Ходневой, О.Н. Козерацкой, А.А. Вишне, Т.Е. Грачевой, Г.И. Лазареву, В.Т. Тарабарову, В.П. Чубаю

Копия: Главе г. Владивостока О.В. Гуменюку, Председателю Думы г. Владивостока А.П. Брику.

Уважаемые Людмила Николаевна, Виктор Иванович, Василиса Валентиновна, Ольга Николаевна, Андрей Анатольевич, Татьяна Евгеньевна, Геннадий Иннокентьевич, Валерий Трофимович, Владимир Павлович!

В ближайшие дни вам предстоит провести работу по подготовке предложений о присвоении Звания «Почетный гражданин города Владивостока» (далее — Звание) в 2020 году. А именно: рассмотреть документы на присвоение Звания, представленные в Думу города Владивостока, принять заключение по каждому кандидату и внести предложения о присвоении Звания в комитет по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока.

Мы предлагаем вам действовать без искушения отказаться, в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, от публичности. И по существующей долгие годы во Владивостоке традиции предоставить возможность выступления в поддержку своего кандидата на заседании комиссии представителям тех организаций, предприятий и учреждений, которые обратились в Думу города с представлениями о присвоении Звания. Мы убеждены, что подобная возможность является одним из необходимых условий сохранения хотя бы минимального уровня публичности, открытости и прозрачности процедуры присвоения Звания «Почетный гражданин города Владивостока».

В случае же принятия вами решения о проведении заседания комиссии в он-лайн режиме, мы также предлагаем организовать участие в заседании в данном формате представителей организаций, предприятий и учреждений, обратившихся в Думу города с представлениями о присвоении Звания. Уверены, что у представительного органа города все необходимые технические возможности для организации подобного действия имеются. Со своей стороны — готовы посодействовать в обеспечении он-лайн формата работы комиссии.

Инициативная группа «Культурная оборона»

СПРАВКА

Инициативная группа жителей Владивостока «Культурная оборона» была создана в 2019 году. В нее вошли редакторы и журналисты местных СМИ, руководители и инициаторы культурных проектов, общественники.

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