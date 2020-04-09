Работа во Владивостоке в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

9 Апр 2020 2020-04-09T06:10:41+03:00

Рассказываем, куда можно обратиться за консультацией по поиску работы

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В Приморье продолжает действовать режим полной самоизоляции, из-за которого многие жители края оказались перед сложным выбором: переждать эпидемию коронавируса, рассчитывая на финансовую подушку, либо искать другие виды заработка. Рассказываем, как можно найти работу в Приморье в условиях полной самоизоляции.

Приморский центр занятости запустил «горячую линию» по вопросам трудоустройства в крае. Позвонив по единому номеру 8-800-200-51-68, можно узнать все о существующих вакансиях, условиях труда и заработной плате.

Помимо этого, существуют сайты по поиску вакансий. В условиях самоизоляции можно также найти и работу по удаленной схеме. Благо сейчас, несмотря на ограничительные меры, есть возможность заработать даже сидя из дома.

В сети есть несколько сайтов, которые помогут вам стать исполнителем поручений. Для этого вам нужно зарегистрироваться на одном из таких сайтов, заполнить свой профиль, указав, какими профессиональными качествами вы обладаете. Ну а дальше - ищите и выполняйте задания и получайте вознаграждения.

Ну а в том случае, если вам не удалось найти подходящую работу, а финансовые запасы стремительно истощаются, рекомендуем получить официальный статус безработного и получать пособие по безработице, чтобы хоть как-то обеспечить себя.

Консультанты приморского центра занятости по телефону «горячей линии» 8-800-200-51-68 расскажут, как в условиях самоизоляции можно официально приобрести статус безработного. Регистрация будет осуществляться через интерактивный портал краевого минтруда. Специалисты проконсультируют, как зайти в личный кабинет и подать заявление о предоставлении государственной услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU