Клещи Приморья в этом году проснулись пораньше

9 Апр 2020 2020-04-09T06:15:17+03:00

К медикам в апреле уже обратились 30 с лишним человек, которых покусали потенциально опасные кровососы

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Укусам клещей в Приморье с начала месяца уже подверглись более 30 человек. Всего же количество пострадавших, обратившихся в медучреждения за помощью, в этом году перевалило за две сотни человек. Активность клещей зарегистрирована на 24 административных территориях. О начале обработки природных территорий препаратами против кровососущих насекомых шла речь на совещании губернатора края с руководителями органов власти и главами муниципалитетов, в среду, 8 апреля.

— В целом территория Приморья эндемична по заболеваемости клещевым энцефалитом, боррелиозом, риккетсиозом. В числе городов и районов, где клещи уже активны, — Владивосток, Находка, Уссурийск, Спасск-Дальний, Арсеньев, Хасанский, Надеждинский, Черниговский, районы, Лазовский и Тернейский округа", — отметила главный государственный санитарный врач края Татьяна Детковская.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора отметила, что активны клещи в регионе в среднем 215 дней в году.

Из-за ранней активности клещей губернатор рекомендовал главам муниципальных образований совместно с территориальными органами Роспотребнадзора и уполномоченными организациями начать акарицидную обработку территорий против насекомых с четверга, 9 апреля. В первую очередь внимание будет уделено кладбищам и местам рядом с погостами.

— С учетом родительского дня, с учетом праздника Пасхи в эти места ожидается активный выход граждан, — обозначил Губернатор.

Как и ранее в этом году обязательной акарицидной обработке подлежат территории детских оздоровительных организаций, баз отдыха, медицинские организации и санатории, а также парки, скверы и кладбища.

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ИСТОЧНИК KP.RU