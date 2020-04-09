2020-04-09T08:22:58+03:00
Общество

Мэрия Владивостока пытается узнать, нужна ли городу аллея славы мореплавателей

Онлайн оценивают значимость неординарного проекта сами жители столицы Приморья
Константин МИХАЙЛОВ
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Инициатор проекта морской клуб "Мореплаватель". Фото: сайт администрации ВладивостокаИнициатор проекта морской клуб "Мореплаватель". Фото: сайт администрации Владивостока
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Инициативная группа жителей Владивостока обратилась в мэрию с идеей создать на Корабельной набережной «Всемирную аллею славы мореплавателей». По сути, проект представляет собой аналог голливудской «аллеи славы», только на мемориальных латунных звездах, вделанных в тротуар набережной, будут выгравированы имена не кинозвезд, а знаменитых мореплавателей разных времен и народов.

Автор и руководитель проекта, президент Международного морского клуба «Мореплаватель» Валерий Сушков сообщил, что на тротуарах аллеи может появится имя Геннадия Невельского, Петра Рикорда, Степана Макарова, Витуса Беринга, Роберта Скотта, Жак-Ива Кусто и многие другие. Однако инициатор проекта считает, что в целом список кандидатов необходимо формировать на основе общественного обсуждения, которое может проходить на сайте проекта и на самых разных интернет-площадках. А утверждать каждую кандидатуру станет оргкомитет, куда войдут общественные деятели, капитаны, писатели, художники-маринисты, спортсмены и другие достойные люди.

Мемориальную звезду предполагается делать величиной 50 на 50 сантиметров — тогда она идеально впишется в размер плиты на набережной. Естественно, технология конструкции будет антивандальная. Все финансовые расходы по созданию, а затем по уходу за объектом готовы взять на себя оргкомитет проекта и клуб «Мореплаватель». Однако они уже упомянули, что спонсорами установки звезд смогут стать граждане, организации и предприятия и имена меценатов также появятся на аллее на мемориальных табличках.

По мнению Валерия Сушкова «Всемирная аллея славы мореплавателей» может стать новым туристическим брендом Владивостока. Конечно же это произойдет после того, как жизнь вернется в нормальное русло.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк решил провести обсуждение этой идеи среди горожан, использовав для этого официальный сайт столицы Приморья и социальные сети.

Так будут выглядеть звезды "Аллеи мореплавателей". Фото: сайт администрации Владивостока

Так будут выглядеть звезды "Аллеи мореплавателей". Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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