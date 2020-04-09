Мамочка недоглядела: жительница Приморья отправится под суд за смерть двоих детей

9 Апр 2020 2020-04-09T09:47:20+03:00

Дети 3 и 7 лет привет погибли, когда остались без маминого присмотра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедией закончился поход на пруд семилетнего мальчика и трехлетней девочки, пока мама распивала алкоголь со своей подружкой

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Жительницу села Летно-Хвалынское Спасского района Приморского края будут судить за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Этими лицами были собственные дети 35-летней женщины.

В ноябре прошлого года селянка отправилась распивать спиртное в гости к своей подруге, а двое ее детей: семилетний мальчик и девочка трех лет — остались предоставлены сами себе. Ребята отправились гулять и забрели на заполненный водой большой овраг. Неокрепший ноябрьский лед треснул под легкими детскими телами. Выбраться из полыньи дети не смогли.

Вернувшаяся домой пьяная мама обнаружила пропажу собственных деток, только когда проспалась. Тогда же безалаберная родительница обратилась в полицию. Тела детей обнаружили поздно ночью.

Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела. Женщина обвиняется по части 3 статьи 109 УК РФ. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU