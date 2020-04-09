2020-04-09T10:07:29+03:00
Общество

Сервисы Сбербанка помогут совершать платежи, не выходя из дома

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Дистанционные сервисы Сбербанка позволяют совершать необходимые платежи, не выходя из дома. Это особенно актуально в сегодняшней ситуации, когда в связи с эпидемиологической обстановкой гражданам рекомендуют не выходить на улицу без надобности. Так, дистанционные сервисы Сбербанка помогут не только с коммунальными платежами, но и с оплатой мобильной связи, штрафов и пошлин, а также в управлении вкладами, кредитами, инвестиционными и страховыми продуктами и прочими.

«Практически любые банковские операции наши клиенты сегодня могут совершать через Сбербанк Онлайн, - подчеркнул директор направления платежных сервисов Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Арескин. – Совершать платежи в режиме онлайн – это не только быстро и удобно, в текущей ситуации — это наиболее безопасный способ. Нашим клиентам сегодня совершенно не обязательно посещать офисы банка для совершения коммунальных платежей, это можно легко сделать, оставаясь дома и не подвергая себя риску».

Наиболее популярный способ дистанционной оплаты услуг ЖКХ сегодня – это интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн» и одноименное мобильное приложение. Это бесплатный сервис, который доступен всем владельцам банковских карт Сбербанка. В «Сбербанк Онлайн» всё сделано так, чтобы упростить оплату коммунальных платежей до трех шагов: выбрать поставщика услуг, внести данные и сумму, подтвердить платеж одноразовым паролем, который будет направлен на номер телефона клиента. А в мобильном приложении, которое доступно для смартфонов и планшетов, всё еще проще. Если на квитанции есть QR-код, его можно отсканировать с помощью камеры устройства. Все реквизиты заполнятся автоматически, и останется только подтвердить оплату.

Другой удобный сервис «Автоплатеж ЖКХ» позволяет автоматизировать оплату жилищно-коммунальных услуг, экономя свое время и деньги. При этом плательщик продолжает контролировать свои расходы и может отменить оплату при необходимости. Для подключения сервиса требуется подключенная услуга «Мобильный банк». Сервис «Автоплатеж ЖКХ» подключается абсолютно бесплатно – сделать это можно самостоятельно через «Сбербанк Онлайн».

«Автоплатеж ЖКХ» можно оформить двумя способами. Первый - по выставленному счету, это удобно для оплаты счетов, сумма которых меняется каждый месяц. Например, за электроэнергию. Размер задолженности банк запросит напрямую у поставщика услуг. Второй способ – на фиксированную сумму. Это подходит для ежемесячных платежей на одну и ту же сумму. Сумму платежа вы определяете сами.

За сутки до очередного автоплатежа банк направит СМС с номера 900 с суммой платежа, комиссией, датой исполнения и кодом отказа. Если вы решите отменить автоплатеж (к примеру, если уже оплатили квитанцию другим способом или решили оплатить её попозже), нужно будет просто отправить код отказа в ответном сообщении до конца дня.

Важно, что информация о всех совершенных платежах, в том числе исполненных автоплатежах, сохраняется в «Сбербанк Онлайн» – в личном кабинете и мобильном приложении. Вы в любое время сможете не только посмотреть, но и распечатать чек.

Сбербанк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах. Однако банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

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