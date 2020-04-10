Весна постепенно возвращается в Приморье, утверждает Примпогода
В пятницу, 10 апреля, по данным Примпогоды днем ожидается погода с переменной облачностью. На большей территории края без осадков и тепло, +8...+15 °С. Однако на северо-востоке края во второй половине дня могут пройти небольшие осадки и температура будет немного ниже.
Во Владивостоке в предстоящие сутки во Владивостоке существенных осадков не ожидается. Дневная температура повысится до +10...+13 °С.
Большинство рек Приморского края очистились ото льда. Ледовые явления, в виде редкого ледохода и остаточных заберегов, отмечаются на отдельных участках рек Уссури, Большая Уссурка, Малиновка, Бикин в северных районах края. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.
В ближайшие двое суток продолжится дальнейшее очищение рек ото льда, постепенный весенний приток в русла рек. Водность большинства рек края превышает средние многолетние значения в 1,3 — 2,8 раза, отдельных рек южных, юго-восточных и западных районов — превышает в 3,0 — 4,5 раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU