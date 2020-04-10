2020-04-10T01:32:33+03:00
Общество

Ростелекомовский Wink увеличил количество бесплатного видео в два раза

С помощью обучающего контента самоизоляцию можно попытаться превратить в саморазвитие
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Можно не только развлекаться, но и обучаться. Фото: pixabayМожно не только развлекаться, но и обучаться. Фото: pixabay
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Цифровой видеосервис Wink компании «Ростелеком» для тех, кто вынужден оставаться дома, увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза. Также срок открытого доступа к контенту был перенесен до конца апреля.

— Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня растет смотрение материалов о фитнесе. Далее в Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач, — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

За последнюю неделю коллекция видеосервиса пополнилась материалами для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки; кулинарные курсы; уроки школьной программы; видео-путешествия и экскурсии; спектакли, музеи, концерты. Всего более 5 000 наименований отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты.

Wink доступен на любом экране: на домашнем телевизоре с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV, на смартфоне или планшете с помощью мобильных приложений для Android и iOS, на ноутбуке и компьютере на видеопортале wink.rt.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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