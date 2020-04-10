Аэропорт Владивостока сегодня отменил два рейса из Южно-Сахалинска

10 Апр 2020 2020-04-10T03:42:46+03:00

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В пятницу, 10 апреля, международный аэропорт Владивостока отменил рейсы SU-4131 и S7-6222, которые должны были прибыть из Южно-Сахалинска в 11:50.

Раньше намеченного времени прилетит лайнер рейса SU-1702 из Москвы — он приземлится в 11:30 вместо 12:05.

Как ранее сообщила авиакомпания «Аврора», она ввела ограничения на количество перелетов с Сахалина в Хабаровский край и Приморье. Ограничение будет действовать с 10 по 30 апреля. Пока отменены почти все рейсы по направлениям Владивосток — Южно-Сахалинск — Владивосток и Хабаровск — Южно-Сахалинск – Хабаровск. До конца апреля по этим маршрутам будет выполняться только один рейс в сутки. Пресс-служба "Авроры" проинформировала, что людям, купившим билеты заранее, будет произведен возврат денежных средств.

Напоминаем, узнать подробную информацию о расписании авиарейсов из аэропорта Владивосток, правилах провоза и оформления багажа, регистрации и посадки на рейс, а также получить сведения о дополнительных услугах вы можете в информационной справочной воздушной гавани или позвонив по телефону +7 (423) 230-69-09 . Справочная служба работает круглосуточно без перерывов и выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU