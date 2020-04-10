Автомойки Владивостока, убивающие коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T03:22:00+03:00

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Список адресов пунктов санитарной обработки общественного транспорта и такси во Владивостоке обнародовало правительство Приморья. Именно на этих специализированных мойках столицы края будет проводиться дезинфекция салонов и кузовов машин. Всего перечислено 23 пункта в разных районах города.

Перечень пунктов санобработки общественного транспорта и такси во Владивостоке:

– LUCKY CAR (Толстого, 44а);

– Экспресс (Чапаева, 39);

– Green Auto (Верещагина, 13);

– Мойдодыр (Борисенко, 38Б, стр. 2);

– ИП «Доценко М.А.» (Фирсова, 5);

– ООО «Синэргос-Авто» (Сахалинская, 19б);

– GREEN AUTO (Липовая, 7а, стр.3);

– ПримТакси (Калинина ,14);

– ВПОПАД-1 (Коммунаров, 21);

– МПВ «ВПОПАТ № 1» (Корнилова, 15а);

– Мойдодыр (Руднева, 13в);

– ON HYBRYD (Снеговая, 1, стр.4);

– KITTY HAWK (Жигура, 11а);

– Автомойка (Невская, 38);

– Драйв Авто (Героев Варяга, 10в);

– ООО «ОГАТ» (Днепровская, 25а);

– ООО «Синэргос-Авто» (Лесная, 1в, стр.5);

– Автомойка (Сабанеева, 14);

– Black car (Калинина, 4а стр.9);

– ВАЛАР (Советская, 2а стр.4);

– FRESH AUTO (Воропаева, 22);

– Мойдодыр (Днепровская, 116);

– CLEAN MACHINE (Леонова 54 стр.2).

Согласно последним решениям краевых властей, перевозчики края обязаны ежесуточно производить обеззараживание автомобилей. Для сотрудников пунктов санобработки и ГИБДД даже разработано специальное мобильное приложение для контроля за частотой дезинфекции общественного транспорта.

Автоперевозчика ждет административная ответственность, если выяснится, что какая-то из перевозящих людей машин не подвергалась обработке более 24 часов. Штрафы для физических лиц — от 10 до 15 тысяч, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU