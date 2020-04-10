Автомойки Владивостока, убивающие коронавирус
Список адресов пунктов санитарной обработки общественного транспорта и такси во Владивостоке обнародовало правительство Приморья. Именно на этих специализированных мойках столицы края будет проводиться дезинфекция салонов и кузовов машин. Всего перечислено 23 пункта в разных районах города.
Перечень пунктов санобработки общественного транспорта и такси во Владивостоке:
– LUCKY CAR (Толстого, 44а);
– Экспресс (Чапаева, 39);
– Green Auto (Верещагина, 13);
– Мойдодыр (Борисенко, 38Б, стр. 2);
– ИП «Доценко М.А.» (Фирсова, 5);
– ООО «Синэргос-Авто» (Сахалинская, 19б);
– GREEN AUTO (Липовая, 7а, стр.3);
– ПримТакси (Калинина ,14);
– ВПОПАД-1 (Коммунаров, 21);
– МПВ «ВПОПАТ № 1» (Корнилова, 15а);
– Мойдодыр (Руднева, 13в);
– ON HYBRYD (Снеговая, 1, стр.4);
– KITTY HAWK (Жигура, 11а);
– Автомойка (Невская, 38);
– Драйв Авто (Героев Варяга, 10в);
– ООО «ОГАТ» (Днепровская, 25а);
– ООО «Синэргос-Авто» (Лесная, 1в, стр.5);
– Автомойка (Сабанеева, 14);
– Black car (Калинина, 4а стр.9);
– ВАЛАР (Советская, 2а стр.4);
– FRESH AUTO (Воропаева, 22);
– Мойдодыр (Днепровская, 116);
– CLEAN MACHINE (Леонова 54 стр.2).
Согласно последним решениям краевых властей, перевозчики края обязаны ежесуточно производить обеззараживание автомобилей. Для сотрудников пунктов санобработки и ГИБДД даже разработано специальное мобильное приложение для контроля за частотой дезинфекции общественного транспорта.
Автоперевозчика ждет административная ответственность, если выяснится, что какая-то из перевозящих людей машин не подвергалась обработке более 24 часов. Штрафы для физических лиц — от 10 до 15 тысяч, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU