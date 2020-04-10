«Центр «Тигр» приютил четвертого медвежонка-сироту

10 Апр 2020 2020-04-10T05:15:31+03:00

Один из медвежат на реабилитации. Фото: "Центр "Тигр"

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Уже четвертый медвежонок, потерявший маму — медведицу будет какое-то время жить в приморском центре реабилитации диких животных «Центр «Тигр». Как сообщает пресс-центр организации, местные жители обнаружили маленького медведя на обочине дороги, ведущей из села Хороль, недалеко от автозаправки.

Доставили малыша в реабилитационный центр сотрудники группы по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента охотнадзора Приморского края.

Увы, медвежонок чувствует себя плохо: у него низкий вес и при этом нет аппетита. Весит зверь 3750 граммов, что почти на килограмм меньше нормы для его возраста. Специалисты МРОО «ЦЕНТР «ТИГР» делают все, чтобы выходить медвежонка-сироту.

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ИСТОЧНИК KP.RU