В массовом ДТП во Владивостоке пострадали трое, один участник вылетел из авто на обочину

10 Апр 2020 2020-04-10T06:11:21+03:00

Авария сковала во всех направлениях движение по Выселковой [видео]

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ДТП с участием сразу трех авто стало причиной пробки в районе Выселковой. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Есть пострадавшие.

– На данный момент подробности происшествия еще выясняются. На месте работают специалисты. Пострадали три человека, – констатировала специалист пресс-службы ГИБДД Владивостока.

Участниками серьезной аварии стали Toyota Ist, Honda CR-V и Suzuki Escudo. Разбитые авто заняли часть полосы в направлении Второй Речки. В сторону Рудневского моста проезд оказался осложнен из-за человека, лежащего на краю дороги. По свидетельствам очевидцев, удар был такой силы, что мужчина вылетел из авто, приземлившись на противоположной стороне. По всей вероятности,пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности.

Кто именно из водителей спровоцировал аварию, выясняют полицейские. Напомним, количество ДТП в Приморье пошло на спад в период самоизоляции. Однако с каждым днем машин на дорогах Владивостока становится все больше. Власти региона расширили список предприятий, которым можно работать, в четверг в приморской столице впервые за долгое время образовались пробки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/772213" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке произошло массовое ДТП.Видео: dpskontrol_125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU