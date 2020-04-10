Охота в Приморье запрещена полностью до конца апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T06:02:54+03:00

В апреле на центральных и северных территориях края идет охота на пернатую дичь Фото: Александр ЧЕРНЫХ

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Постановление «О запрете охоты на территориях охотничьих угодий Приморского края» было подписано 9 апреля, губернатором Олегом Кожемяко. Документ запрещает любительскую и спортивную охоту на любую дичь. Запрет вводится до 30 апреля 2020 года.

Совпадение этой даты с датой окончания нерабочих дней в Российской Федерации из-за коронавируса, обозначенной в указе президента Владимира Путина, носит явно неслучайный характер.

СПРАВКА

Сезон весенней охоты на пернатую дичь (гусей, селезней, уток и вальдшнепов) обычно начинается в Приморье в конце марта. На юге края он завершается уже в начале апреля. А вот в центральных и северных районах региона весенняя охота проходит именно в апреле.

Постановление губернатора

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ИСТОЧНИК KP.RU