2020-04-10T07:39:31+03:00
Общество

Приморский Роспотребнадзор рассказал про мошенников, продающих бесплатные брошюры о коронавирусе

Преступники будут отвечать не только за незаконное обогащение, но и за подрыв авторитета власти
Константин МИХАЙЛОВ
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Мошенникам грозит уголовная ответственностьМошенникам грозит уголовная ответственностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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О новом виде мошенничества сообщил сайт Роспотребнадзора Приморского края. Жулики, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавируса COVID-19». А если кто-то отказывается от приобретения, ему начинают угрожать применением административных мер воздействия.

Ведомство информирует, что все информационно-просветительные материалы по профилактике коронавирусной инфекции совершенно бесплатно доступны на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что такие мошеннические действия не только лишают обманутых людей денег, но и подрывают авторитет государственных органов исполнительной власти.

О случаях мошенничества необходимо информировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Приморский Роспотребнадзор рассказал про мошенников, продающих бесплатные брошюры о коронавирусе
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