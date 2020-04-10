Приморский Роспотребнадзор рассказал про мошенников, продающих бесплатные брошюры о коронавирусе
О новом виде мошенничества сообщил сайт Роспотребнадзора Приморского края. Жулики, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавируса COVID-19». А если кто-то отказывается от приобретения, ему начинают угрожать применением административных мер воздействия.
Ведомство информирует, что все информационно-просветительные материалы по профилактике коронавирусной инфекции совершенно бесплатно доступны на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.
В сообщении отмечается, что такие мошеннические действия не только лишают обманутых людей денег, но и подрывают авторитет государственных органов исполнительной власти.
О случаях мошенничества необходимо информировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU