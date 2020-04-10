Приморский Роспотребнадзор рассказал про мошенников, продающих бесплатные брошюры о коронавирусе

10 Апр 2020 2020-04-10T07:39:31+03:00

Преступники будут отвечать не только за незаконное обогащение, но и за подрыв авторитета власти

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О новом виде мошенничества сообщил сайт Роспотребнадзора Приморского края. Жулики, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавируса COVID-19». А если кто-то отказывается от приобретения, ему начинают угрожать применением административных мер воздействия.

Ведомство информирует, что все информационно-просветительные материалы по профилактике коронавирусной инфекции совершенно бесплатно доступны на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что такие мошеннические действия не только лишают обманутых людей денег, но и подрывают авторитет государственных органов исполнительной власти.

О случаях мошенничества необходимо информировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU