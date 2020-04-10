2020-04-10T07:57:32+03:00
Общество

На благо общества: заключенные в Приморье сшили около 40000 защитных масок

Партия поможет восполнить дефицит необходимой продукции в регионе
Милана СОКОЛ
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«Комсомолка» еще не освоила до конца курсы шитья и кройки«Комсомолка» еще не освоила до конца курсы шитья и кройкиФото: Милана СОКОЛ
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Цеха по производству масок уже вовсю работают на базе исправительных учреждений Приморья. Осужденные жители края с ответственностью подошли к выполнению крупного заказа от региональных властей и в короткие сроки изготовили около 40000 защитных масок.

Продукцию, крайне необходимую в крае для профилактики коронавируса, шьет в четырех районах края. Производство налажено на базе швейных цехов в ИК-20 в Артеме, ИК-22 в поселке Волчанец, в ИК-10 в поселке Горное, а также в ЛИУ-23 в Уссурийске.

Напомним, осужденные начали заниматься изготовлением защитным повязок в конце марта. В рамках госзаказа для первой партии планируется отшить 84000 масок. На данный момент в аптеках региона найти медицинские маски по-прежнему сложно. Немногочисленные партии раскупают сразу после поступления в аптечные сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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