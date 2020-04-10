В столице Приморья украли 10 тысяч масок

10 Апр 2020 2020-04-10T08:59:28+03:00

Три ящика с дефицитным товаром стоимостью более 300 тысяч исчезли из офиса торговой компании

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Полиция Владивостока проводит проверку по краже крупной партии медицинских средств индивидуальной защиты. Об исчезновении трех ящиков с 10 тысячами медицинских масок в правоохранительные органы заявили представители компании, занимающейся оптовой поставкой медицинских товаров. Сотрудники фирмы оценили ущерб нанесенный похитителями более чем в 300 тысяч рублей. По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, полиция уже осмотрела место происшествия и опросила сотрудников компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU