В столице Приморья украли 10 тысяч масок
Полиция Владивостока проводит проверку по краже крупной партии медицинских средств индивидуальной защиты. Об исчезновении трех ящиков с 10 тысячами медицинских масок в правоохранительные органы заявили представители компании, занимающейся оптовой поставкой медицинских товаров. Сотрудники фирмы оценили ущерб нанесенный похитителями более чем в 300 тысяч рублей. По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, полиция уже осмотрела место происшествия и опросила сотрудников компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU