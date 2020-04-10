В СИЗО-1 Владивостока из-за коронавируса приостановлены длительные и краткосрочные свидания

10 Апр 2020 2020-04-10T14:08:59+03:00

Прием посылок и передач ведется, адвокаты могут попасть в учреждение только в перчатках и масках

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Исправительные учреждения Приморского края приняли жесткие меры по недопущению проникновения COVID-19. Везде проводится санитарно-эпидемиологическая обработка, введен контроль с осмотром и термометрией. Ежедневно проводится санитарно-просветительская работа. Результат очевиден - по состоянию на 9 апреля 2020 года среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях УИС региона, не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Представители прокуратуры и члены ОНК Приморского края ознакомились с условиями содержания лиц, находящихся в следственном изоляторе номер один во Владивостоке на Партизанском проспекте. Здесь проведена заключительная дезинфекция всех помещений, ежедневно осуществляются текущая дезинфекция, кварцевание и проветривание.

Из-за ситуации с коронавирусом в России в СИЗО-1 приостановлены длительные и краткосрочные свидания, но ведется прием посылок и передач. Адвокаты проводят встречи со своими подопечными, применяя все меры предосторожности.

- Адвокаты и следователи проходят на территорию с соблюдением всех требований, в перчатках и в масках. В суды и на следственные действия граждане тоже вывозятся по заявкам, но количество заявок сейчас стало значительно меньше, только в случаях крайней необходимости, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

В СИЗО введены ограничительные меры из-за коронавируса. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В сопровождении руководства Главного управления и учреждения представители прокуратуры, председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин и члены ОНК проверили, какие санитарно-противоэпидемические и ограничительные меры введены, осмотрели медицинскую часть, приемное отделение, камерные помещения, пообщались с обвиняемыми и подозреваемыми.

Эпидемиологическая обстановка в СИЗО стабильная, находится под постоянным контролем.

Запас противовирусных препаратов и дезинфекционных средств во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах имеется в достаточном количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU