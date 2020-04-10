Когда эвакуируют приморцев, застрявших в Южной Корее - расписание

10 Апр 2020 2020-04-10T17:56:02+03:00

Спасительный рейс назначен на 12 апреля, в тот же день россиян вывезут из Таиланда и Японии

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Застрявших в Корее приморцев вывезут специальным бортом в воскресенье, 12 апреля. Самолет авиакомпании «Аврора» перевезет во Владивосток 128 пассажиров, вылет из Сеула запланирован на 13:05.

Еще один рейс из Сеула, но уже в Хабаровск, запланирован также на 12 апреля на 16:00.

В этот же день самолет «Уральских авиалиний» должен вывезти 200 россиян из Бангкока в Екатеринбург, вылет запланирован на 15:35.

Самолет «Аэрофлота» должен вывести 12 апреля 200 россиян из Токио в Москву, вылет назначен на 6:15.

На следующий день запланированы спецрейсы в Москву из Мадрида (13:00) и Подгорицы (16:30).

Указывается, что данные о времени вылета и загрузке могут быть изменены по решению эксплуатанта или МИД России.

Таким расписанием поделился на своей странице в «ФБ» зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков. Напомним, на прошедшем 8 апреля совещании президента России Владимира Путина с главами регионов губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с просьбой скорейшей эвакуации соотечественников из-за границы. По его словам, у людей заканчиваются деньги.

Ранее «Комсомолка» уже писала о наших соотечественниках, застрявших в Южной Корее и Таиланде с грудными детьми. Этим людям действительно не позавидуешь.

ИСТОЧНИК KP.RU