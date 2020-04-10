2020-04-10T18:44:15+03:00
Общество

Экс-мэр предложил владивостокцам зарплату до 260 тысяч в месяц

По его информации, за два месяца более 8 тысяч жителей региона останутся без работы
Сергей БАЛАНОВ
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В Японию требуются русские автослесари, продавцы и айтишникиВ Японию требуются русские автослесари, продавцы и айтишникиФото: Олег ЗОЛОТО
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Интересное предложение появилось на рынке труда Приморского края. Причем не от кого-нибудь, а от бывшего мэра Владивостока Виталия Веркеенко. Созданная им ГК Сумотори открывает Проект помощи в трудоустройстве в Японии. Уже сейчас требуются автослесари, механики, продавцы, сиделки, упаковщики, IT и другие специалисты, обещают очень приличную зарплату.

По информации Веркеенко, нынешний кризис оставит без работы в Приморье более чем 8 тысяч человек за два месяца. Вот им-то и понадобится «негосударственная помощь».

Соискателям обещают контракт на срок от 1 до 3 лет и среднюю зарплату 200 – 400 иен, то есть от 130 до 260 тысяч рублей в месяц без комиссий.

В некоторых случаях работодатель предоставляет общежитие, но для комфорта можно арендовать однокомнатные квартиры по 35 – 40 иен в месяц, если речь не о Токио.

- Мы хотим, чтобы больше людей имели возможность и пережить неспокойное время, и даже накопить свой капитал. Также получив и применив новый опыт и систему в своей дальнейшей работе, - написал Виталий Веркеенко на своей странице в «ФБ».

Но есть одно но. Даже два. Во-первых, необходимо базовое знание английского или японского языка. Во-вторых, сейчас авиасообщение с Японией и визовая поддержка заморожены из-за коронавируса. Но резюме на адрес personal@sumotori.ru можно отправить уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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