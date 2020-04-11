Синоптики уточнили прогноз: дождь со снегом обрушатся на Приморье во второй половине дня

11 Апр 2020 2020-04-11T02:24:04+03:00

Теплую погоду во второй половине дня испортят снег с дождем Фото: Милана СОКОЛ

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Специалисты портала «Примпогода» уточнили прогноз на 11 апреля. Погоду в Приморье в субботу определяет поле пониженного атмосферного давления. Во второй половине дня в крае ожидаются небольшие и умеренные осадки. Вероятность выпадения снега (в горных районах) и снега с дождем – 80%. В регионе прогнозируется северный, северо-западный умеренный ветер. Воздух прогреется до +3...+13°C.

Во Владивостоке дождь ожидается вечером. По прогнозам синоптиков, осадки будут небольшими. Ветер южный, юго-восточный, утром западный умеренный, вечером до сильного. Столбики термометров поднимутся до +7...+9°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, во второй половине небольшой дождь. При западном, юго-западном умеренном ветре, температура воздуха днем +10...+12°C.

В Находке днем облачно, вечером ожидается дождь. В городе дует юго-восточный умеренный ветер. Ожидается +8...+10°C тепла.

По прогнозам специалистов, на большей части края осадки прекратятся к воскресенью. День будет солнечным и на 2 — 4 градуса теплее субботы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU