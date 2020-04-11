Приморских медиков накормили национальным узбекским блюдом в благодарность за работу

11 Апр 2020 2020-04-11T05:01:03+03:00

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Генеральное консульство Республики Узбекистан во Владивостоке отблагодарило медиков за работу во время эпидемии коронавируса. Дипломаты угостили приморских врачей главным национальным блюдом – пловом. Представители иностранного государства присоединились к социальной акции, участники которой уже несколько недель безвозмездно поддерживают врачей.

Для медиков приготовили вкусное угощениеФото: primorsky.ru

В пятницу Генконсульство совместно с представителями диаспоры и кафе «Чайхана №1» передали 150 порций плова персоналу Владивостокской клинической больницы №1, куда поступают больные с пневмонией.

Главный врач Владивостокской клинической больницы №1Фото: primorsky.ru

– Мы одна из больниц, которая определена к работе с пациентами с тяжелыми внебольничными пневмониями. Сейчас развернуто 30 коек, шесть реанимационных. На сегодняшний день у нас 28 пациентов. Поэтому наши врачи, медицинский персонал работают в очень напряженном режиме и, конечно, такое внимание нам очень приятно. Иногда сотрудники просто не успевают поесть из-за загруженности, выйти в магазин в перерывах. Спасибо за такую поддержку, – рассказал главный врач учреждения Евгений Шестопалов.

По словам Генконсула Узбекистана во Владивостоке Рустама Исмаилова, «вкусная поддержка» планируется и в других больницах края.

– Пока медицинские работники ведут настоящий бой с болезнью, мы решили оказать такой знак внимания и выразить поддержку. Чтобы в процессе лечения они не отвлекались на голод и не думали об этом. У вируса нет национальности и границ, он распространяется по всему миру. Нам всем нужно помочь его остановить, – констатировал представитель Генконсульства.

Генконсул Узбекистана во ВладивостокеФото: primorsky.ru

Стоит отметить, что в поддержку врачей, которые оказались на передовой линии в борьбе с опасным заболеванием, выступили представители социально ответственного бизнеса. По сообщению пресс-службы правительства Приморья, 80 порций горячего обеда медикам двух больниц ежедневно доставляет грузинский ресторан «Супра».

Сытные смены для медперсонала организует и известный ресторан Zuma. Бесплатные обеды для сотрудников скорой помощи предоставляет сеть автокафе Coffee Machine. Бригады приглашают заглянуть по пути в один из пит-стопов, где обещают угостить вне очереди.

Ресторан «Токио» в Находке тоже участвует в социальной акции. Представители компании ежедневно развозят обеды для ветеранов, одиноких пенсионеров и инвалидов. В списке – 40 адресов.

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ИСТОЧНИК KP.RU