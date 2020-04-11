Полицейский из Владивостока стал покровителем азартного бизнеса

11 Апр 2020 2020-04-11T05:23:26+03:00

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В столице Приморского края завершилось расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал сотрудник полиции, теперь уже бывший. Следователи уверены, что представитель органов внутренних дел около 4 лет покровительствовал игорному бизнесу.

На скамье подсудимых вскоре окажется экс-сотрудник полиции Владивостока, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 01 января 2014 года по 21 сентября 2018 года полицейский закрывал глаза на проведения азартных игр незаконный доход от них. Организатор незаконного бизнеса спокойно действовал на вверенной полицейскому территории.

– Сотрудник органов внутренних дел был уполномочен выявлять преступления в финансово-кредитной сфере, а также на потребительском рынке во Владивостоке, – отметили в следственном управлении следственного комитета России по Приморскому краю.

Следователи собрали достаточно доказательств вины неблагонадежного сотрудника. Уголовное дело уже направлено в суд. Бывшему сотруднику органов внутренних дел грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU