Предприимчивый приморец обманным путем «заправился» почти на 20 тысяч рублей

11 Апр 2020 2020-04-11T06:22:43+03:00

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Полицейские Уссурийска задержали 36-летнегоместногожителя, который обманным путем похитил топливо с заправки. Мужчина использовал чужую топливную карту и вывез с заправки 400 литров дизеля. Однако обман раскрылся.

Пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску сообщила, что подозреваемый нашел на улице топливную карточку одного из предприятий. Именно тогда в голове приморца созрел хитроумный план. Мужчина загрузил в свой микрогрузовик две 200-литровые бочки и отправился на заправку в районе улицы Кирова. Как и полагается водитель предъявил топливную карту оператору, которая, как выяснилось, предназначена для заправки бензовозов.

Установить личность похитителя удалось во время оперативно-разыскных мероприятий, после просмотра камер и опроса свидетелей. Ущерб превысил 19000 рублей. Все топливо изъяли и вернули законному владельцу. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За мошенничество мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU