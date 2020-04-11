2020-04-11T07:43:24+03:00
Общество

Из-за рухнувшего моста популярную трассу в Приморье сковала мощная пробка

Затор образовался в Шкотовском районе [видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобилисты вынуждены искать пути объезда в ШкотовоАвтомобилисты вынуждены искать пути объезда в ШкотовоФото: принтскрин видео.
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Несмотря на выходной и довольно свободный трафик на дорогах Приморья, не обошлось сегодня без пробок. По словам автомобилистов, мощный затор образовался в Шкотовском районе края. Водители вынуждены ехать в объезд из-за рухнувшего моста в Романовке.

Обрушившийся 3 апреля в районе Романовки мост, в выходные стал причиной пробок. Напомним, конструкция через реку Суходол частично обрушилась, когда на ней находился автомобиль. По словам специалистов министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ремонт моста займет две недели. Объезд ведется через строящуюся автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с выходом на существующую дорогу в районе села Речица.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на аварийном объекте и проверил ход работ. «Приморская строительная компания» пока работает с небольшим опережением графика. Не исключено, что мост отремонтируют к четвергу, 16 апреля.

Основной затор сейчас начинается перед «тещиным языком» в Шкотово и продолжается до железнодорожного переезда.

В Приморье в выходной образовалась пробка.Видео: dpscontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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